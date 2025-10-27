Genesys מנהל מוצר שכר

פיצוי מנהל מוצר in United States ב-Genesys נע בין $163K ל-year עבור L2 לבין $292K ל-year עבור L7. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$205K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Genesys. עדכון אחרון: 10/27/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס L1 Associate Product Manager $ -- $ -- $ -- $ -- L2 Product Manager $163K $149K $0 $13.8K L3 Senior Product Manager $218K $181K $7.5K $29K L4 Staff Product Manager $ -- $ -- $ -- $ -- צפה 3 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

