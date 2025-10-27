ספריית חברות
  • שכר
  • מעצב מוצר

  • כל שכר מעצב מוצר

Genesys מעצב מוצר שכר

פיצוי מעצב מוצר in Ireland ב-Genesys נע בין €46.3K ל-year עבור L1 לבין €56.2K ל-year עבור L2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Ireland מגיעה ל-€47.7K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Genesys. עדכון אחרון: 10/27/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
מה הן דרגות הקריירה ב Genesys?

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מעצב חוויית משתמש

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-Genesys in Ireland עומדת על תגמול כולל שנתי של €120,596. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Genesys עבור תפקיד מעצב מוצר in Ireland הוא €52,350.

משאבים נוספים