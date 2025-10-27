פיצוי מעצב מוצר in Ireland ב-Genesys נע בין €46.3K ל-year עבור L1 לבין €56.2K ל-year עבור L2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Ireland מגיעה ל-€47.7K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Genesys. עדכון אחרון: 10/27/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
