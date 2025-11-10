ספריית חברות
General Motors
מהנדס תוכנה דרגה

Software Engineer 1

דרגות ב General Motors

  1. Software Engineer 1L5
  2. Software Engineer 2L6
  3. Software Engineer 3L7
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
€42,065
משכורת בסיס
€35,992
הקצאת מניות ()
€0
בונוס
€899
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
הגשות השכר האחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
משאבים נוספים