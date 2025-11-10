ספריית חברות
General Motors
מעצב מוצר דרגה

Product Designer 2

דרגות ב General Motors

  1. Product Designer 1L5
  2. Product Designer 2L6
  3. Product Designer 3L7
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
$111,850
משכורת בסיס
$99,000
הקצאת מניות ()
$800
בונוס
$12,050
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הגשות השכר האחרונות
