General Dynamics Information Technology
General Dynamics Information Technology משכורות

המשכורת של General Dynamics Information Technology נעה בין $75,000 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט אבטחת סייבר ברמה הנמוכה לבין $164,175 עבור מנהל תוכנית טכנית ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של General Dynamics Information Technology. עודכן לאחרונה: 9/13/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $112K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס רשתות

מהנדס מערכות

טכנולוג מידע (IT)
Median $155K
אנליסט אבטחת סייבר
Median $75K

מדען נתונים
Median $143K
ארכיטקט פתרונות
Median $133K
אנליסט עסקי
Median $91K
אנליסט נתונים
Median $100K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $146K
יועץ ניהולי
$152K
מנהל מוצר
$91.5K
מנהל פרויקט
$117K
גיוס
$98.9K
מנהל תוכנית טכנית
$164K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-General Dynamics Information Technology הוא מנהל תוכנית טכנית at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $164,175. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-General Dynamics Information Technology הוא $117,300.

משאבים נוספים