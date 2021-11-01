ספריית חברות
Gazprom
Gazprom משכורות

המשכורת של Gazprom נעה בין $13,028 בפיצוי כולל בשנה עבור הצלחת לקוחות ברמה הנמוכה לבין $86,918 עבור מהנדס בקרה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Gazprom. עודכן לאחרונה: 10/21/2025

מהנדס תוכנה
Median $30.4K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס דבאופס

מדען נתונים
Median $23.9K
אנליסט נתונים
Median $37.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

מעצב מוצר
Median $27.8K
מנהל מוצר
Median $37K
מנהל פרויקט
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
אנליסט עסקי
$49.5K
מהנדס בקרה
$86.9K
קופי רייטר
$19.2K
הצלחת לקוחות
$13K
אנליסט פיננסי
Median $60K
מהנדס גאולוגי
$37.1K
מעצב גרפי
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
בנקאי השקעות
$61.2K
יועץ ניהולי
$20.9K
שיווק
$50.5K
מנהל הנדסת תוכנה
$60.4K
ארכיטקט פתרונות
$63.1K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Gazprom הוא מהנדס בקרה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $86,918. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Gazprom הוא $37,254.

