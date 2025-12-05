Garmin מעצב תעשייתי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב תעשייתי in Taiwan ב-Garmin נע בין NT$1.87M לבין NT$2.62M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Garmin. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע $66.2K - $77K Taiwan טווח שכיח טווח אפשרי $61.2K $66.2K $77K $85.7K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד מעצב תעשייתי דיווחים ב Garmin כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Garmin ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מעצב תעשייתי מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.