GameStop משכורות

המשכורת של GameStop נעה בין $35,183 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $165,825 עבור אנליסט נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של GameStop. עודכן לאחרונה: 8/27/2025
בGameStop, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
5% בוקע ב 1st-שנה (5.00% שנתי)
15% בוקע ב 2nd-שנה (15.00% שנתי)
40% בוקע ב 3rd-שנה (20.00% חצי שנתי)
40% בוקע ב 4th-שנה (20.00% חצי שנתי)
