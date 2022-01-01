ספריית חברות
GameStop
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

GameStop משכורות

המשכורת של GameStop נעה בין $35,183 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $165,825 עבור אנליסט נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של GameStop. עודכן לאחרונה: 8/27/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $135K
אנליסט עסקי
$149K
אנליסט נתונים
$166K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
מדען נתונים
$161K
תפעול שיווק
$48.5K
מהנדס מכונות
$119K
מנהל מוצר
$133K
מנהל תוכנית
$154K
מכירות
$35.2K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

5%

שנה 1

15%

שנה 2

40%

שנה 3

40%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בGameStop, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 5% בוקע ב 1st-שנה (5.00% שנתי)

  • 15% בוקע ב 2nd-שנה (15.00% שנתי)

  • 40% בוקע ב 3rd-שנה (20.00% חצי שנתי)

  • 40% בוקע ב 4th-שנה (20.00% חצי שנתי)

יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-GameStop הוא אנליסט נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $165,825. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-GameStop הוא $135,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור GameStop

חברות קשורות

  • Electronic Arts
  • Grubhub
  • Nordstrom
  • Wayfair
  • Macy's
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים