חבילת הפיצוי החציונית של יועץ ניהולי in United States ב-Gallup מגיעה ל-$90K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Gallup. עדכון אחרון: 11/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Gallup
Management Consultant
Omaha, NE
סה״כ לשנה
$90K
דרגה
L1
משכורת בסיס
$90K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
3 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Gallup?
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור יועץ ניהולי ב-Gallup in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $130,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Gallup עבור תפקיד יועץ ניהולי in United States הוא $90,000.

