חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Furlenco in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹5,821,167. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.