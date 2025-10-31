ספריית חברות
Funding Circle
Funding Circle מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in United Kingdom ב-Funding Circle מגיעה ל-£80K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Funding Circle. עדכון אחרון: 10/31/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Funding Circle
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
סה״כ לשנה
£80K
דרגה
L3
משכורת בסיס
£80K
Stock (/yr)
£0
בונוס
£0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
17 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Funding Circle?
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Funding Circle in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £98,683. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Funding Circle עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United Kingdom הוא £80,673.

