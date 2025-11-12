ספריית חברות
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס תוכנה פול-סטאק

  • United States

FullStory מהנדס תוכנה פול-סטאק שכר בUnited States

פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in United States ב-FullStory נע בין $162K ל-year עבור Level 20 לבין $228K ל-year עבור Level 40. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$200K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של FullStory.

ממוצע רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Level 20
(רמת כניסה)
$162K
$159K
$0
$3K
Level 30
$222K
$193K
$21.6K
$7.2K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בFullStory, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה פול-סטאק ב-FullStory in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $276,200. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-FullStory עבור תפקיד מהנדס תוכנה פול-סטאק in United States הוא $182,000.

