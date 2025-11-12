פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in United States ב-FullStory נע בין $162K ל-year עבור Level 20 לבין $228K ל-year עבור Level 40. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$200K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של FullStory. עדכון אחרון: 11/12/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Level 20
$162K
$159K
$0
$3K
Level 30
$222K
$193K
$21.6K
$7.2K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בFullStory, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)