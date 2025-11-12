FullStory מהנדס תוכנה פול-סטאק שכר בAtlanta Area

פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in Atlanta Area ב-FullStory נע בין $171K ל-year עבור Level 20 לבין $228K ל-year עבור Level 40. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Atlanta Area מגיעה ל-$199K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של FullStory. עדכון אחרון: 11/12/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות ( /yr ) בונוס Level 20 ( רמת כניסה ) $171K $167K $0 $3.8K Level 30 $227K $191K $27K $9.1K Level 40 $228K $219K $8.5K $0 Level 50 $ -- $ -- $ -- $ --

הגשות שכר אחרונות

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות Options בFullStory, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

