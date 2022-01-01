מדריך חברות
Fullscript
Fullscript משכורות

טווח המשכורת של Fullscript נע בין $55,164 בפיצוי כולל שנתי עבור שיווק בקצה התחתון ל-$127,104 עבור מהנדס תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Fullscript. עודכן לאחרונה: 8/15/2025

$160K

מהנדס תוכנה
L2 $86.4K
L3 $111K
L4 $88.7K
L5 $127K

מהנדס תוכנה בצד השרת

מהנדס תוכנה מלא

מעצב מוצר
Median $74.3K

מעצב חוויית משתמש

אנליסט פיננסי
$61.2K

שיווק
$55.2K
מנהל הנדסת תוכנה
$119K
שאלות נפוצות

The highest paying role reported at Fullscript is מהנדס תוכנה at the L5 level with a yearly total compensation of $127,104. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fullscript is $87,534.

