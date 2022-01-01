ספריית חברות
Fulgent Genetics
Fulgent Genetics משכורות

המשכורת של Fulgent Genetics נעה בין $69,650 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $100,500 עבור מהנדס ביו-רפואי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Fulgent Genetics. עודכן לאחרונה: 11/20/2025

מהנדס תוכנה
Median $94.7K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס ביו-רפואי
$101K
מכירות
$69.7K

אדריכל פתרונות
$91.5K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Fulgent Genetics הוא מהנדס ביו-רפואי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $100,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Fulgent Genetics הוא $93,120.

משאבים נוספים

