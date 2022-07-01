ספריית חברות
Fresha
Fresha משכורות

המשכורת של Fresha נעה בין $64,118 בפיצוי כולל בשנה עבור שיווק ברמה הנמוכה לבין $236,500 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Fresha. עודכן לאחרונה: 10/18/2025

מהנדס תוכנה
Median $127K
שיווק
$64.1K
מנהל מוצר
$236K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

גיוס
$92.8K
מכירות
$103K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Fresha הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $236,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Fresha הוא $102,900.

