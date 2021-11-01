ספריית חברות
Fresenius משכורות

המשכורת של Fresenius נעה בין $75,170 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $213,925 עבור מנהל פרויקט ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Fresenius. עודכן לאחרונה: 10/18/2025

מהנדס מכונות
$89.6K
מנהל מוצר
$156K
מנהל פרויקט
$214K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

מהנדס תוכנה
$75.2K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Fresenius הוא מנהל פרויקט at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $213,925. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Fresenius הוא $122,663.

משאבים נוספים