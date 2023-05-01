FreeWire Technologies משכורות

ספריית חברות
המשכורת של FreeWire Technologies נעה בין $77,610 בפיצוי כולל בשנה עבור משאבי אנוש ברמה הנמוכה לבין $181,090 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של FreeWire Technologies. עודכן לאחרונה: 10/18/2025

מהנדס תוכנה
Median $180K
משאבי אנוש
$77.6K
מהנדס מכונות
$133K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
מנהל מוצר
$181K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-FreeWire Technologies הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $181,090. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-FreeWire Technologies הוא $156,330.

משאבים נוספים