Freeman משכורות

המשכורת של Freeman נעה בין $74,772 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $127,360 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Freeman. עודכן לאחרונה: 10/18/2025

שירות לקוחות
$114K
Information Technologist (IT)
$111K
מעצב מוצר
$85.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
מכירות
$74.8K
מהנדס תוכנה
$127K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Freeman הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $127,360. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Freeman הוא $110,550.

משאבים נוספים