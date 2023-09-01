ספריית חברות
FPL
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

FPL משכורות

המשכורת של FPL נעה בין $64,675 בפיצוי כולל בשנה עבור מדען נתונים ברמה הנמוכה לבין $160,800 עבור מנהל פרויקט ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של FPL. עודכן לאחרונה: 9/4/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $67.6K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

אנליסט עסקי
$111K
מהנדס בקרה
$70.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
מדען נתונים
$64.7K
טכנולוג מידע (IT)
$103K
מנהל פרויקט
$161K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-FPL הוא מנהל פרויקט at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $160,800. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-FPL הוא $86,915.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור FPL

חברות קשורות

  • Square
  • Pinterest
  • Netflix
  • Coinbase
  • Flipkart
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים