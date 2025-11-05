Fortinet מנהל הנדסת תוכנה שכר בSan Francisco Bay Area

פיצוי מנהל הנדסת תוכנה in San Francisco Bay Area ב-Fortinet נע בין $180K ל-year עבור P1 לבין $399K ל-year עבור P6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in San Francisco Bay Area מגיעה ל-$286K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Fortinet. עדכון אחרון: 11/5/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס P1 $180K $163K $17.5K $0 P2 $ -- $ -- $ -- $ -- P3 $ -- $ -- $ -- $ -- P4 $ -- $ -- $ -- $ -- צפה 2 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בFortinet, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 25.00 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Fortinet ?

