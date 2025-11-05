Fortinet מנהל הנדסת תוכנה שכר בGreater Vancouver

פיצוי מנהל הנדסת תוכנה in Greater Vancouver ב-Fortinet נע בין CA$275K ל-year עבור P3 לבין CA$396K ל-year עבור P6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Vancouver מגיעה ל-CA$281K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Fortinet. עדכון אחרון: 11/5/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס P1 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- P2 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- P3 CA$275K CA$202K CA$52.7K CA$20.6K P4 CA$253K CA$177K CA$58K CA$17.7K צפה 2 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בFortinet, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Fortinet ?

