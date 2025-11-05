Fortinet מהנדס תוכנה שכר בIsrael

פיצוי מהנדס תוכנה in Israel ב-Fortinet נע בין ₪496K ל-year עבור P3 לבין ₪825K ל-year עבור P6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Israel מגיעה ל-₪509K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Fortinet. עדכון אחרון: 11/5/2025

ממוצע תגמול לפי רמה הוסף תגמול השווה רמות

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס P1 Software Engineer 1 ( רמת כניסה ) ₪ -- ₪ -- ₪ -- ₪ -- P2 Software Engineer 2 ₪ -- ₪ -- ₪ -- ₪ -- P3 Senior Software Engineer ₪496K ₪415K ₪81K ₪0 P4 Staff Software Engineer ₪599K ₪470K ₪129K ₪0 צפה 2 רמות נוספות

+ ₪199K + ₪306K + ₪68.7K + ₪120K + ₪75.5K Don't get lowballed

הגשות שכר אחרונות

​ מסנן טבלה הרשמה להתראות הוסף הוסף תגמול הוסף תגמול

חברה מיקום | תאריך שם הדרגה תג שנות ניסיון סה״כ / בחברה תגמול כולל ( ILS ) בסיס | מניות (שנתי) | בונוס לא נמצאו נתוני שכר Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

משאבי אנוש / גיוס? צור הצעה אינטראקטיבית

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בFortinet, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 25.00 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Fortinet ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

כותרות כלולות הגש כותרת חדשה