  שכר
  מהנדס תוכנה

  כל שכר מהנדס תוכנה

  Greater Vancouver

Fortinet מהנדס תוכנה שכר בGreater Vancouver

פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Vancouver ב-Fortinet נע בין CA$107K ל-year עבור P1 לבין CA$236K ל-year עבור P6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Vancouver מגיעה ל-CA$115K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Fortinet. עדכון אחרון: 11/5/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
P1
Software Engineer 1(רמת כניסה)
CA$107K
CA$95.2K
CA$12K
CA$0
P2
Software Engineer 2
CA$114K
CA$100K
CA$13.4K
CA$0
P3
Senior Software Engineer
CA$137K
CA$119K
CA$18.3K
CA$0
P4
Staff Software Engineer
CA$211K
CA$158K
CA$50.8K
CA$2.6K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בFortinet, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס רשתות

מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA)

מהנדס תוכנה לייצור

מהנדס דב-אופס

מפתח אתרים

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Fortinet in Greater Vancouver עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$242,860. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Fortinet עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Vancouver הוא CA$109,942.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Fortinet

