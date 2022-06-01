ספריית חברות
Fluidra
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Fluidra משכורות

המשכורת של Fluidra נעה בין $49,668 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $217,260 עבור ארכיטקט פתרונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Fluidra. עודכן לאחרונה: 9/8/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מנהל מוצר
Median $59.9K
משאבי אנוש
$145K
שיווק
$59.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
מעצב מוצר
$166K
גיוס
$143K
מהנדס תוכנה
$49.7K
ארכיטקט פתרונות
$217K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Fluidra הוא ארכיטקט פתרונות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $217,260. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Fluidra הוא $142,800.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Fluidra

חברות קשורות

  • Lyft
  • Roblox
  • Netflix
  • Spotify
  • Apple
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים