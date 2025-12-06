Fiverr אנליסט נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט נתונים in Israel ב-Fiverr נע בין ₪211K לבין ₪307K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Fiverr. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע $72K - $82K Israel טווח שכיח טווח אפשרי $62.7K $72K $82K $91.3K טווח שכיח טווח אפשרי

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Fiverr ?

