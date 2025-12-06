ספריית חברות
Fiverr
Fiverr אנליסט נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט נתונים in Israel ב-Fiverr נע בין ₪211K לבין ₪307K ל-year.

השכר הכולל הממוצע

$72K - $82K
Israel
טווח שכיח
טווח אפשרי
$62.7K$72K$82K$91.3K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Fiverr?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט נתונים ב-Fiverr in Israel עומדת על תגמול כולל שנתי של ₪307,256. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Fiverr עבור תפקיד אנליסט נתונים in Israel הוא ₪210,913.

משאבים נוספים

