חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור טכנולוג מידע ב-First Republic Bank עומדת על תגמול כולל שנתי של $410,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.