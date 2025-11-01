ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט פיננסי in United States ב-First Republic Bank מגיעה ל-$150K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של First Republic Bank. עדכון אחרון: 11/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
First Republic Bank
Model Risk Analyst
San Francisco, CA
סה״כ לשנה
$150K
דרגה
-
משכורת בסיס
$120K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$30K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב First Republic Bank?
הגשות שכר אחרונות
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט פיננסי ב-First Republic Bank in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $180,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-First Republic Bank עבור תפקיד אנליסט פיננסי in United States הוא $130,000.

