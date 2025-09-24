ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל הנדסת תוכנה in United States ב-Firework נע בין $199K לבין $278K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Firework. עדכון אחרון: 9/24/2025

השכר הכולל הממוצע

$216K - $262K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$199K$216K$262K$278K
טווח שכיח
טווח אפשרי

$160K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בFirework, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Firework in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $278,400. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Firework עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in United States הוא $199,200.

משאבים נוספים