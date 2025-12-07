ספריית חברות
Fireblocks
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מנהל פרויקט

  • כל שכר מנהל פרויקט

Fireblocks מנהל פרויקט שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל פרויקט in Israel ב-Fireblocks נע בין ₪253K לבין ₪359K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Fireblocks. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$85K - $96.7K
Israel
טווח שכיח
טווח אפשרי
$75K$85K$96.7K$107K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מנהל פרויקט דיווחים ב Fireblocks כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בFireblocks, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מנהל פרויקט מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל פרויקט ב-Fireblocks in Israel עומדת על תגמול כולל שנתי של ₪359,276. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Fireblocks עבור תפקיד מנהל פרויקט in Israel הוא ₪252,711.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Fireblocks

חברות קשורות

  • Tesla
  • Apple
  • Snap
  • Coinbase
  • Netflix
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fireblocks/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.