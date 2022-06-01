ספריית חברות
Finder
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Finder משכורות

המשכורת של Finder נעה בין $79,668 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $177,678 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Finder. עודכן לאחרונה: 9/3/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מעצב מוצר
$79.7K
מנהל מוצר
$120K
מהנדס תוכנה
$122K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
מנהל הנדסת תוכנה
$178K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

The highest paying role reported at Finder is מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $177,678. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Finder is $120,827.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Finder

חברות קשורות

  • USAA
  • Vanguard
  • TD Ameritrade
  • Northwestern Mutual
  • Cox Automotive
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים