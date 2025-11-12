פיצוי אדריכל נתונים in Raleigh-Durham Area ב-Fidelity Investments נע בין $83.2K ל-year עבור L3 לבין $173K ל-year עבור L6. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Fidelity Investments. עדכון אחרון: 11/12/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
L3
$83.2K
$81.3K
$0
$1.9K
L4
$110K
$103K
$0
$6.5K
L5
$136K
$120K
$0
$15.7K
L6
$173K
$139K
$0
$33.2K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בFidelity Investments, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)