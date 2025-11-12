פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in Raleigh-Durham Area ב-Fidelity Investments נע בין $88.8K ל-year עבור L3 לבין $410K ל-year עבור L9|VP Software Engineering. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Raleigh-Durham Area מגיעה ל-$119K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Fidelity Investments. עדכון אחרון: 11/12/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
L3
$88.8K
$82.3K
$321
$6.2K
L4
$110K
$99.6K
$1.1K
$9.7K
L5
$151K
$131K
$3.1K
$16.5K
L6
$186K
$158K
$250
$27.2K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בFidelity Investments, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)