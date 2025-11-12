ספריית חברות
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס תוכנה פול-סטאק

  • India

Fidelity Investments מהנדס תוכנה פול-סטאק שכר בIndia

פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in India ב-Fidelity Investments נע בין ₹1.22M ל-year עבור L3 לבין ₹2.66M ל-year עבור L7. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹1.81M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Fidelity Investments. עדכון אחרון: 11/12/2025

ממוצע רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
L3
Associate Software Engineer(רמת כניסה)
₹1.22M
₹1.13M
₹12.5K
₹68.9K
L4
Software Engineer
₹1.54M
₹1.35M
₹71.6K
₹116K
L5
Senior Software Engineer
₹3.1M
₹2.57M
₹176K
₹356K
L6
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
הגשות שכר אחרונות
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בFidelity Investments, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה פול-סטאק ב-Fidelity Investments in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹3,103,774. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Fidelity Investments עבור תפקיד מהנדס תוכנה פול-סטאק in India הוא ₹1,898,558.

