פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in India ב-Fidelity Investments נע בין ₹1.22M ל-year עבור L3 לבין ₹2.66M ל-year עבור L7. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹1.81M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Fidelity Investments. עדכון אחרון: 11/12/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
L3
₹1.22M
₹1.13M
₹12.5K
₹68.9K
L4
₹1.54M
₹1.35M
₹71.6K
₹116K
L5
₹3.1M
₹2.57M
₹176K
₹356K
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בFidelity Investments, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)