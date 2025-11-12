Fidelity Investments מהנדס תוכנה פול-סטאק שכר בGreater Bengaluru

פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in Greater Bengaluru ב-Fidelity Investments נע בין ₹1.34M ל-year עבור L3 לבין ₹2.64M ל-year עבור L5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Bengaluru מגיעה ל-₹1.7M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Fidelity Investments. עדכון אחרון: 11/12/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות ( /yr ) בונוס L3 Associate Software Engineer ( רמת כניסה ) ₹1.34M ₹1.28M ₹21.9K ₹43.5K L4 Software Engineer ₹1.58M ₹1.38M ₹95.5K ₹107K L5 Senior Software Engineer ₹2.64M ₹2.34M ₹51.6K ₹246K L6 Principal Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- צפה 3 רמות נוספות

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 בFidelity Investments, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

