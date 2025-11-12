פיצוי מהנדס נתונים in Raleigh-Durham Area ב-Fidelity Investments נע בין $88.9K ל-year עבור L3 לבין $139K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Raleigh-Durham Area מגיעה ל-$142K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Fidelity Investments. עדכון אחרון: 11/12/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
L3
$88.9K
$81K
$0
$7.9K
L4
$139K
$123K
$7.3K
$9K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בFidelity Investments, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)