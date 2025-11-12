Fidelity Investments מהנדס תוכנה בק-אנד שכר בIreland

פיצוי מהנדס תוכנה בק-אנד in Ireland ב-Fidelity Investments נע בין €59.5K ל-year עבור L4 לבין €106K ל-year עבור L6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Ireland מגיעה ל-€74.7K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Fidelity Investments. עדכון אחרון: 11/12/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות ( /yr ) בונוס L3 Associate Software Engineer ( רמת כניסה ) € -- € -- € -- € -- L4 Software Engineer €59.5K €54.1K €0 €5.4K L5 Senior Software Engineer €77K €72.9K €0 €4.1K L6 Principal Software Engineer €106K €88.6K €2.3K €14.8K צפה 3 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 בFidelity Investments, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Fidelity Investments ?

