ספריית חברות
Fidel API
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מנהל מוצר

  • כל שכר מנהל מוצר

Fidel API מנהל מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל מוצר in Portugal ב-Fidel API נע בין €58.9K לבין €82.3K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Fidel API. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$73.7K - $89.3K
Portugal
טווח שכיח
טווח אפשרי
$68K$73.7K$89.3K$95K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מנהל מוצר דיווחים ב Fidel API כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Fidel API?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מנהל מוצר מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-Fidel API in Portugal עומדת על תגמול כולל שנתי של €82,278. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Fidel API עבור תפקיד מנהל מוצר in Portugal הוא €58,871.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Fidel API

חברות קשורות

  • Facebook
  • SoFi
  • Intuit
  • Apple
  • Stripe
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fidel-api/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.