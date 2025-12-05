Fidel API מנהל מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל מוצר in Portugal ב-Fidel API נע בין €58.9K לבין €82.3K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Fidel API. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע $73.7K - $89.3K Portugal טווח שכיח טווח אפשרי $68K $73.7K $89.3K $95K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מנהל מוצר דיווחים ב Fidel API כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Fidel API ?

