הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט אבטחת מידע ב-FFL Partners נע בין $125K לבין $171K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של FFL Partners. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$134K - $162K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$125K$134K$162K$171K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב FFL Partners?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט אבטחת מידע ב-FFL Partners עומדת על תגמול כולל שנתי של $170,520. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-FFL Partners עבור תפקיד אנליסט אבטחת מידע הוא $124,950.

משאבים נוספים

