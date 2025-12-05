ספריית חברות
FFL Partners
FFL Partners מעצב אופנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב אופנה in United States ב-FFL Partners נע בין $104K לבין $148K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של FFL Partners. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$118K - $135K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$104K$118K$135K$148K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב FFL Partners?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב אופנה ב-FFL Partners in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $148,374. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-FFL Partners עבור תפקיד מעצב אופנה in United States הוא $104,364.

משאבים נוספים

