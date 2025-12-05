ספריית חברות
FEVO
הפיצוי הכולל הממוצע של פיתוח עסקי in United States ב-FEVO נע בין $251K לבין $352K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של FEVO. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$272K - $316K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$251K$272K$316K$352K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב FEVO?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור פיתוח עסקי ב-FEVO in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $351,645. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-FEVO עבור תפקיד פיתוח עסקי in United States הוא $251,175.

משאבים נוספים

