ספריית חברות
Fever
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מכירות

  • כל שכר מכירות

Fever מכירות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מכירות in Australia ב-Fever נע בין A$58.4K לבין A$85.1K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Fever. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$44K - $50.2K
Australia
טווח שכיח
טווח אפשרי
$38.4K$44K$50.2K$55.9K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מכירות דיווחים ב Fever כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Fever?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מכירות מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מכירות ב-Fever in Australia עומדת על תגמול כולל שנתי של A$85,116. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Fever עבור תפקיד מכירות in Australia הוא A$58,427.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Fever

חברות קשורות

  • Snap
  • Airbnb
  • DoorDash
  • Pinterest
  • Google
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fever/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.