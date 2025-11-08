ספריית חברות
Fetch
מהנדס תוכנה דרגה

Software Engineer I

דרגות ב Fetch

השווה דרגות
  1. Software Engineer I
  2. Software Engineer II
  3. Software Engineer III
    4. הצג 4 דרגות נוספות
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
$105,100
משכורת בסיס
$101,600
הקצאת מניות ()
$3,500
בונוס
$0
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הגשות השכר האחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
