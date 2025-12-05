Fetch מכירות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מכירות in United States ב-Fetch נע בין $363K לבין $529K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Fetch. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע $417K - $475K United States טווח שכיח טווח אפשרי $363K $417K $475K $529K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 בFetch, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Fetch ?

