Ferrovial
Ferrovial מהנדס אזרחי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס אזרחי in Spain ב-Ferrovial נע בין €27.1K לבין €39.3K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ferrovial. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$35.5K - $41.2K
Spain
טווח שכיח
טווח אפשרי
$31.3K$35.5K$41.2K$45.4K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Ferrovial?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס אזרחי ב-Ferrovial in Spain עומדת על תגמול כולל שנתי של €39,348. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ferrovial עבור תפקיד מהנדס אזרחי in Spain הוא €27,113.

משאבים נוספים

