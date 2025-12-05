ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל תפעול עסקי ב-Ferrara Candy נע בין $140K לבין $204K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ferrara Candy. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$161K - $183K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$140K$161K$183K$204K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Ferrara Candy?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל תפעול עסקי ב-Ferrara Candy עומדת על תגמול כולל שנתי של $204,140. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ferrara Candy עבור תפקיד מנהל תפעול עסקי הוא $140,130.

משאבים נוספים

