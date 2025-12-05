ספריית חברות
Ferns ‘N’ Petals
Ferns ‘N’ Petals מהנדס תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in India ב-Ferns ‘N’ Petals נע בין ₹3.14M לבין ₹4.29M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ferns ‘N’ Petals. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$38.6K - $45.9K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
$35.7K$38.6K$45.9K$48.8K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Ferns ‘N’ Petals?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Ferns ‘N’ Petals in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹4,292,835. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ferns ‘N’ Petals עבור תפקיד מהנדס תוכנה in India הוא ₹3,135,636.

משאבים נוספים

