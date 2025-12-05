Fedica מהנדס תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in Canada ב-Fedica נע בין CA$82.9K לבין CA$118K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Fedica. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע $68.8K - $80.5K Canada טווח שכיח טווח אפשרי $60K $68.8K $80.5K $85.7K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מהנדס תוכנה דיווחים ב Fedica כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Fedica ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.