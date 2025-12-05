ספריית חברות
Fazz
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

Fazz מדען נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מדען נתונים in Singapore ב-Fazz נע בין SGD 49.3K לבין SGD 68.6K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Fazz. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$40.9K - $48.2K
Singapore
טווח שכיח
טווח אפשרי
$38.2K$40.9K$48.2K$53.2K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מדען נתונים דיווחים ב Fazz כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Fazz?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מדען נתונים מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Fazz in Singapore עומדת על תגמול כולל שנתי של SGD 68,621. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Fazz עבור תפקיד מדען נתונים in Singapore הוא SGD 49,266.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Fazz

חברות קשורות

  • Snap
  • Databricks
  • Pinterest
  • Intuit
  • Coinbase
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fazz/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.