Fathom
Fathom שירות לקוחות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של שירות לקוחות in United States ב-Fathom נע בין $53.6K לבין $73.1K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Fathom. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$57.3K - $69.3K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$53.6K$57.3K$69.3K$73.1K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Fathom?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור שירות לקוחות ב-Fathom in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $73,080. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Fathom עבור תפקיד שירות לקוחות in United States הוא $53,550.

משאבים נוספים

